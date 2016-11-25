Є.Коноплянка забив гол і допоміг "Шальке" здобути п’яту перемогу в Лізі Європи

Є.Коноплянка відкрив рахунок у зустрічі — на 14 хвилині Макс Майєр наважився на дальній удар і після рикошету м’яч летів до кіпера французів Кардиналя, котрий припустився помилки на виході, чим скористався гравець збірної України.

Другий м’яч у ворота “Ніцци” оформив німець Денніс Аого, відзначившись з пенальті — 2:0.

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Примітно, що зі стартових хвилин на полі з’явився марокканець Юнес Беланда, права на якого належать “Динамо”. Гравець провів на полі 65 хвилин.

Нагадаємо, що “Шальке” в Лізі Європи продовжив йти без очкових втрат — 15, і достроково виграв першу сходинку в групі І. У той час, як “Ніцца” знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці квартету та має в своєму активі лише 3 очки.