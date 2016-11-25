Є.Коноплянка забив гол і допоміг "Шальке" здобути п’яту перемогу в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Лідер національної збірної України Євген Коноплянка, який наразі на правах оренди виступає за гельзенкірхенський “Шальке”, став автором голу в 5-му турі групового раунду Ліги Європи у матчі проти французької “Ніцци”, передає УНН з посиланням на сайт “Шальке”.
Є.Коноплянка відкрив рахунок у зустрічі — на 14 хвилині Макс Майєр наважився на дальній удар і після рикошету м’яч летів до кіпера французів Кардиналя, котрий припустився помилки на виході, чим скористався гравець збірної України.
Другий м’яч у ворота “Ніцци” оформив німець Денніс Аого, відзначившись з пенальті — 2:0.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Динамо” вилетіло з Ліги чемпіонів
Примітно, що зі стартових хвилин на полі з’явився марокканець Юнес Беланда, права на якого належать “Динамо”. Гравець провів на полі 65 хвилин.
Нагадаємо, що “Шальке” в Лізі Європи продовжив йти без очкових втрат — 15, і достроково виграв першу сходинку в групі І. У той час, як “Ніцца” знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці квартету та має в своєму активі лише 3 очки.