Е.Коноплянка забил гол и помог "Шальке" одержать пятую победу в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Лидер национальной сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас на правах аренды выступает за гельзенкирхенский "Шальке", стал автором гола в 5-м туре группового раунда Лиги Европы в матче против французской "Ниццы", передает УНН со ссылкой на сайт "Шальке" .
Е.Коноплянка открыл счет во встрече - на 14 минуте Макс Майер решился на дальний удар и после рикошета мяч летел в кипера французов кардинала, который допустил ошибку на выходе, чем воспользовался игрок сборной Украины.
Второй мяч в ворота "Ниццы" оформил немец Аого, отметившись с пенальти - 2: 0.
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Примечательно, что с первых минут на поле появился марокканец Беланда, права на которого принадлежат "Динамо". Игрок провел на поле 65 минут.
Напомним, что "Шальке" в Лиге Европы продолжил идти без очковых потерь - 15 и досрочно выиграл первое место в группе I. В то время, как "Ницца" находится на последнем месте в турнирной таблице квартета и имеет в своем активе лишь 3 очка.