Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ"

ukru
20 березня, 16:58 • 74444 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 147278 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244759 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246747 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245497 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229885 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199488 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185817 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146079 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150191 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2 м/с
64 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 31357 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264229 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 76393 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 29294 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 26865 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244759 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246747 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245498 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229886 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 76393 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25176 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139958 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153620 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113004 перегляди
Актуальне
Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ"

Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ"

Київ • УНН

 • 12691 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Харкові на базі інноваційної ділової екосистеми “Екополіс ХТЗ” Олександра Ярославського, буде створено сучасний дослідницький вірусологічний центр, який стане відправною точкою для медичного кластера цього масштабного проекту. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

“Сьогодні вся світова наука працює над пошуком вакцини від коронавірусу. Харків — наукова столиця України, і 2020 рік у нас — рік медицини. Тому ми з Олександром Ярославським обговорили ідею створення в нашому місті потужного центру вірусології. Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк Екополіс ХТЗ, створити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатися вона буде Експертна лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Саме з неї почнеться медичний кластер Екополіса ХТЗ”, — розповів мер Харкова.

Як зазначив Кернес, місто підтримає розвиток досліджень в сфері медицини і фармації в Екополісі ХТЗ, і підтвердить статус Харкова як наукової столиці.

“Я як мер і вся моя команда зробимо всю необхідну підтримку. Разом з Ярославським ми запросимо провідних вірусологів, всім забезпечимо, і будемо створювати найбільш передові препарати і вакцини — і не тільки проти коронавірусу. Харків — це наука, Харків — це медицина і фармація, Харків — це високі технології! Так було, є і буде!”, — заявив мер міста.

У DCH Ярославського підтвердили намір створити суперсучасний вірусологічний центр, причому в стислі терміни. “Все, що стосується охорони здоров’я — це високі технології. А, значить, спочатку один із пріоритетних напрямків “Екополіс ХТЗ”, — повідомили в пресслужбі.

Як відомо, “Екополіс ХТЗ” створюється на базі легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопменту території підприємства на вільних площах багатофункціональна екосистема, що включає різні напрямки. “Екополіс ХТЗ” складатиметься з індустріального парку, IT-кластеру, логістичного, торгового, дослідницького, освітнього і медичного кластерів. Ярославський планує інвестувати в “Екополіс-ХТЗ” близько 1 млрд доларів, що дасть Харкову більше 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць. Інноваційні технології, розроблені для “Екополіс ХТЗ”, дозволять підняти на новий рівень стратегічно важливе для України з її потужним агросектором виробництво сучасної тракторної техніки, максимально ефективно використовувати наявний потенціал ХТЗ для розвитку науки, промисловості і міжнародних економічних зв’язків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,127.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.47
Ethereum
$1,976.63