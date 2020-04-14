Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Харкові на базі інноваційної ділової екосистеми “Екополіс ХТЗ” Олександра Ярославського, буде створено сучасний дослідницький вірусологічний центр, який стане відправною точкою для медичного кластера цього масштабного проекту. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.
“Сьогодні вся світова наука працює над пошуком вакцини від коронавірусу. Харків — наукова столиця України, і 2020 рік у нас — рік медицини. Тому ми з Олександром Ярославським обговорили ідею створення в нашому місті потужного центру вірусології. Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк Екополіс ХТЗ, створити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатися вона буде Експертна лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Саме з неї почнеться медичний кластер Екополіса ХТЗ”, — розповів мер Харкова.
Як зазначив Кернес, місто підтримає розвиток досліджень в сфері медицини і фармації в Екополісі ХТЗ, і підтвердить статус Харкова як наукової столиці.
“Я як мер і вся моя команда зробимо всю необхідну підтримку. Разом з Ярославським ми запросимо провідних вірусологів, всім забезпечимо, і будемо створювати найбільш передові препарати і вакцини — і не тільки проти коронавірусу. Харків — це наука, Харків — це медицина і фармація, Харків — це високі технології! Так було, є і буде!”, — заявив мер міста.
У DCH Ярославського підтвердили намір створити суперсучасний вірусологічний центр, причому в стислі терміни. “Все, що стосується охорони здоров’я — це високі технології. А, значить, спочатку один із пріоритетних напрямків “Екополіс ХТЗ”, — повідомили в пресслужбі.
Як відомо, “Екополіс ХТЗ” створюється на базі легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопменту території підприємства на вільних площах багатофункціональна екосистема, що включає різні напрямки. “Екополіс ХТЗ” складатиметься з індустріального парку, IT-кластеру, логістичного, торгового, дослідницького, освітнього і медичного кластерів. Ярославський планує інвестувати в “Екополіс-ХТЗ” близько 1 млрд доларів, що дасть Харкову більше 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць. Інноваційні технології, розроблені для “Екополіс ХТЗ”, дозволять підняти на новий рівень стратегічно важливе для України з її потужним агросектором виробництво сучасної тракторної техніки, максимально ефективно використовувати наявний потенціал ХТЗ для розвитку науки, промисловості і міжнародних економічних зв’язків.