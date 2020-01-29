Ярославський привітав свій рідний університет Каразіна з 215-річчям

На урочистій Асамблеї вчених рад в університеті були присутні викладачі та студенти-"каразінці", а також почесні гості - ректори вузів і представники вітчизняної та зарубіжної академічної науки, голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Український бізнес представляв Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, кандидат технічних наук, почесний доктор і меценат харківського університету. У своїй вітальній промові він сказав, що готовий і далі "витрачатися на вирішення завдань вузу". І передав привітання від Джека Ма, засновника культової китайської компанії Alibaba, разом з яким в кінці минулого року побував в стінах вузу.

Ярославський згадав душевний прийом, коли бізнесменів "трохи на сувеніри не розібрали" і сказав, що "тепер у нас є величезне серце нашого друга в Китаї". Нагадаємо, що в оприлюдненому пресслужбою університету офіційному вітальному листі Джека Ма сказано: "Мені пощастило відвідати Ваш чудовий університет, про який залишилися тільки приємні спогади". Харківський національний університет досяг значних результатів у галузі природничих, економічних і гуманітарних наук".

Як відомо, Олександр Ярославський, входить до складу наглядової ради Харківського національного університету ім. Каразіна і традиційно підтримує цей вуз. Належна йому інвестиційна група DCH (в т.ч. легендарний Харківський тракторний завод, що входить до її складу - ХТЗ) підписали меморандум про стратегічне партнерство з ХНУ. Завдяки бізнесменові студенти, аспіранти та викладачі університету ім. Каразіна єдині в Україні отримали можливість користуватися базою електронних публікацій найвідомішого в світі університетського видавництва Oxford University Press. Крім того, на території ХНУ завдяки виділеному Ярославським фінансування встановлені пам'ятники видатним історичним діячам, доля яких пов'язана з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському.