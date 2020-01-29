Ярославський привітав свій рідний університет Каразіна з 215-річчям

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 3216 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 183111 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 136549 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 119117 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 126344 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 145223 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146254 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230661 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217478 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187634 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 15853 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 18111 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 16275 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 15509 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 14236 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 183114 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 173519 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 292736 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 314886 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 396405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 2008 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 3092 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56782 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39613 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53884 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Ярославський привітав свій рідний університет Каразіна з 215-річчям

Київ • УНН

 • 11134 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні найстаріший і один з кращих українських вузів згідно The Times HigherEducation World University Rankings-2020 року - Харківський національний університет ім. Каразіна - відзначав своє 215-річчя, передає УНН.

Ярославський привітав свій рідний університет Каразіна з 215-річчям

На урочистій Асамблеї вчених рад в університеті були присутні викладачі та студенти-"каразінці", а також почесні гості - ректори вузів і представники вітчизняної та зарубіжної академічної науки, голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Український бізнес представляв Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, кандидат технічних наук, почесний доктор і меценат харківського університету. У своїй вітальній промові він сказав, що готовий і далі "витрачатися на вирішення завдань вузу". І передав привітання від Джека Ма, засновника культової китайської компанії Alibaba, разом з яким в кінці минулого року побував в стінах вузу.

Ярославський згадав душевний прийом, коли бізнесменів "трохи на сувеніри не розібрали" і сказав, що "тепер у нас є величезне серце нашого друга в Китаї". Нагадаємо, що в оприлюдненому пресслужбою університету офіційному вітальному листі Джека Ма сказано: "Мені пощастило відвідати Ваш чудовий університет, про який залишилися тільки приємні спогади". Харківський національний університет досяг значних результатів у галузі природничих, економічних і гуманітарних наук".

Як відомо, Олександр Ярославський, входить до складу наглядової ради Харківського національного університету ім. Каразіна і традиційно підтримує цей вуз. Належна йому інвестиційна група DCH (в т.ч. легендарний Харківський тракторний завод, що входить до її складу - ХТЗ) підписали меморандум про стратегічне партнерство з ХНУ. Завдяки бізнесменові студенти, аспіранти та викладачі університету ім. Каразіна єдині в Україні отримали можливість користуватися базою електронних публікацій найвідомішого в світі університетського видавництва Oxford University Press. Крім того, на території ХНУ завдяки виділеному Ярославським фінансування встановлені пам'ятники видатним історичним діячам, доля яких пов'язана з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48