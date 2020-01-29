Ярославский поздравил свой родной университет Каразина с 215-летием

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 694 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 12758 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 54462 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 119599 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 127478 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196773 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195075 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408240 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229064 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 514982 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13059 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22086 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 11974 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 10246 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 6010 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 157723 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 145767 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233454 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408241 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 514983 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 54467 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48726 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47300 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54125 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84404 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Ярославский поздравил свой родной университет Каразина с 215-летием

Киев • УНН

 • 11134 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня старейший и один из лучших украинских вузов согласно The Times HigherEducation World University Rankings-2020 – Харьковский национальный университет им. Каразина – отмечал свое 215-летие, передает УНН.

Ярославский поздравил свой родной университет Каразина с 215-летием

На состоявшейся в университете торжественной Ассамблее ученых советов присутствовали преподаватели и студенты-“каразинцы”, а также почетные гости — ректора вузов и представители отечественной и зарубежной академической науки, губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Украинский бизнес представлял Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, кандидат технических наук, почетный доктор и меценат харьковского университета. В своей приветственной речи он сказал, что готов и дальше “тратиться на решение задач вуза”. И передал поздравление от Джека Ма, основателя культовой китайской компании Alibaba, вместе с которым в конце прошлого года побывал в стенах вуза

Ярославский вспомнил душевный прием, когда бизнесменов “чуть на сувениры не разобрали” и сказал, что “теперь у нас есть огромное сердце нашего друга в Китае”. Напомним, что в обнародованном пресс-службой университета официальном поздравительном письме Джека Ма сказано: “Мне посчастливилось посетить Ваш замечательный университет, о котором остались только приятные воспоминания”. Харьковский национальный университет достиг значительных результатов в области естественных, экономических и гуманитарных наук".

Как известно, Александр Ярославский, входит в состав наблюдательного совета Харьковского национального университета им. Каразина и традиционно поддерживает этот вуз. Принадлежащая ему инвестиционная группа DCH (в т.ч. входящий в ее состав легендарный Харьковский тракторный завод — ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с ХНУ. Благодаря бизнесмену студенты, аспиранты и преподаватели университета им. Каразина единственными в Украине получили возможность пользоваться базой электронных публикаций самого известного в мире университетского издательства Oxford University Press. Кроме того, на территории ХНУ благодаря выделенному Ярославским финансированию установлены памятники выдающимся историческим деятелям, судьба которых связана с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98