Японія з квітня спрямує на відновлення Донбасу майже 4 млн дол. — посол
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Уряд Японії виділив для підтримки людей і громад, постраждалих від конфлікту на Донбасі, у цьому році 3,9 млн дол. США, які будуть надані вже з квітня. Про це сказав на прес-конференції Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі, передає кореспондент УНН.
“Мені приємно дуже знаходитися в такому оточенні, серед колег з ООН, Червоного Хреста та зробити заяву щодо 4 млн дол., які уряд Японії планує надати, починаючи з квітня цього року. Таку допомогу планується надати протягом року для відновлення Донбасу”, — сказав посол.
Шігекі Сумі додав, що з початку російської агресії Японія надавала не тільки економічну, а й гуманітарну допомогу для відновлення ситуації на Донбасі.
“Це продовження надання нашої допомоги цьому регіону”, — додав він.
У свою чергу віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко наголосив, що японська допомога йде в Україну за чітким планом.
“І цей план визначений як на рівні співпраці уряду Японії, а також наших гуманітарних організацій, так і того плану, який ми підготували разом зі Світовим банком ООН стосовно плану відновлення Донецької і Луганської області”, — зауважив він.
Як уточнили у Мінрегіоні, допомога Японії у цьому році надаватиметься через шість міжнародних організацій, а саме ПРООН, МОМ, ЮНІСЕФ, ЮНОПС, УВКБООН та МФЧХ і ЧП. Японські кошти ці організації спрямують на гуманітарну допомогу, відновлення інфраструктури, житлових будинків, розмінування, підтримка малого бізнесу тощо.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко дав старт року Японії в Україні.