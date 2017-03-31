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Японія з квітня спрямує на відновлення Донбасу майже 4 млн дол. — посол

Японія з квітня спрямує на відновлення Донбасу майже 4 млн дол. — посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Уряд Японії виділив для підтримки людей і громад, постраждалих від конфлікту на Донбасі, у цьому році 3,9 млн дол. США, які будуть надані вже з квітня. Про це сказав на прес-конференції Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі, передає кореспондент УНН.

“Мені приємно дуже знаходитися в такому оточенні, серед колег з ООН, Червоного Хреста та зробити заяву щодо 4 млн дол., які уряд Японії планує надати, починаючи з квітня цього року. Таку допомогу планується надати протягом року для відновлення Донбасу”, — сказав посол.

Шігекі Сумі додав, що з початку російської агресії Японія надавала не тільки економічну, а й гуманітарну допомогу для відновлення ситуації на Донбасі.

“Це продовження надання нашої допомоги цьому регіону”, — додав він.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко наголосив, що японська допомога йде в Україну за чітким планом.

“І цей план визначений як на рівні співпраці уряду Японії, а також наших гуманітарних організацій, так і того плану, який ми підготували разом зі Світовим банком ООН стосовно плану відновлення Донецької і Луганської області”, — зауважив він.

Як уточнили у Мінрегіоні, допомога Японії у цьому році надаватиметься через шість міжнародних організацій, а саме ПРООН, МОМ, ЮНІСЕФ, ЮНОПС, УВКБООН та МФЧХ і ЧП. Японські кошти ці організації спрямують на гуманітарну допомогу, відновлення інфраструктури, житлових будинків, розмінування, підтримка малого бізнесу тощо.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко дав старт року Японії в Україні.

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