Япония с апреля направит на восстановление Донбасса почти 4 млн долл. - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Правительство Японии выделило для поддержки людей и общин, пострадавших от конфликта на Донбассе, в этом году 3,9 млн долл. США, которые будут предоставлены уже с апреля. Об этом сказал на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми, передает корреспондент УНН.
“Мне приятно очень находиться в таком окружении, среди коллег из ООН, Красного Креста и сделать заявление по 4 млн долл., которые правительство Японии планирует предоставить, начиная с апреля этого года. Такую помощь планируется предоставить в течение года для восстановления Донбасса”, — сказал посол.
Ш.Суми добавил, что с начала российской агрессии Япония оказывала не только экономическую, но и гуманитарную помощь для восстановления ситуации на Донбассе.
“Это продолжение предоставления нашей помощи этому региону”, — добавил он.
В свою очередь вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отметил, что японская помощь идет в Украину по четкому плану.
“И этот план определен как на уровне сотрудничества правительства Японии, а также наших гуманитарных организаций, так и того плана, который мы подготовили вместе со Всемирным банком ООН по плану восстановления Донецкой и Луганской области”, — отметил он.
Как уточнили в Минрегионе, помощь Японии в этом году будет предоставляться через шесть международных организаций, а именно ПРООН, МОМ, ЮНИСЕФ, ЮНОПС, УВКБООН и МФЧХ и ЧП. Японские средства эти организации направят на гуманитарную помощь, восстановление инфраструктуры, жилых домов, разминирования, поддержка малого бизнеса и тому подобное.
Напомним, Президент Петр Порошенко дал старт года Японии в Украине.