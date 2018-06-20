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Ягланда у РФ попросили допомоги в захисті прав Вишинського

Ягланда у РФ попросили допомоги в захисті прав Вишинського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова попросила Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда надати допомогу в захисті прав Кирила Вишинського та Олени Одновол, передає УНН із посиланням на прес-службу омбудсмена РФ.

За інформацією прес-служби, Москалькова розповіла Ягланду про ситуацію із затриманими в Україні російським журналістом Кириллом Вишинским і кримчанкою Олени Одновол, а також затриманими членами екіпажу Керченського судна “Норд”.

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“20 червня Москалькова звернулася до представника Ради Європи з проханням надати допомогу в захисті прав Кирила Вишинського та Олени Одновол”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, після розмови з Москальковою Ягланд заявив, що засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це.

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