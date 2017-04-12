WOG CAFE отримало спеціальну подяку за якісну каву

“Всі, хто причетний до розвитку української кавової культури, знають, що Kyiv Coffe festival вже не перший рік збирає кавоманів, представників кав’ярень, експертних суддів і професійних бариста. В цьому році WOG CAFE отримало спеціальну подяку від експертів, які підтверджують якість нашої кави! Ми щиро раді і пишаємося тим, що підтримуємо і покращуємо якість нашого продукту. Слухаючи побажання улюблених клієнтів, робимо все для того, щоб найсмачніша кава була завжди найкращою!”, — зазначили в компанії.

Як повідомляв УНН, компанія WOG розвиватиме кав’ярний бізнес за прикладом Литви.