WOG CAFE получило специальную благодарность за качественный кофе

"Все, кто причастен к развитию украинской кофейной культуры, знают, что Kyiv Coffe festival уже не первый год собирает кофеманов, представителей кафе, экспертных судей и профессиональных бариста. В этом году WOG CAFE получило специальную благодарность от экспертов, которые подтверждают качество нашего кофе! Мы искренне рады и гордимся тем, что поддерживаем и улучшаем качество нашего продукта. Слушая пожелания любимых клиентов, делаем все для того, чтобы вкусный кофе всегда был лучшим!" - отметили в компании.

Как сообщал УНН, компания WOG будет развивать кофейный бизнес по примеру Литвы.