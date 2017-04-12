WOG CAFE получило специальную благодарность за качественный кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время ежегодного фестиваля Kyiv Coffe festival WOG CAFE получило специальную благодарность от экспертов, которые подтверждают качество кофе, которым угощает WOG. Об этом говорится на странице компании в Facebook, передает УНН.
"Все, кто причастен к развитию украинской кофейной культуры, знают, что Kyiv Coffe festival уже не первый год собирает кофеманов, представителей кафе, экспертных судей и профессиональных бариста. В этом году WOG CAFE получило специальную благодарность от экспертов, которые подтверждают качество нашего кофе! Мы искренне рады и гордимся тем, что поддерживаем и улучшаем качество нашего продукта. Слушая пожелания любимых клиентов, делаем все для того, чтобы вкусный кофе всегда был лучшим!" - отметили в компании.
Как сообщал УНН, компания WOG будет развивать кофейный бизнес по примеру Литвы.