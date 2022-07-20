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WePlay Academy League Season 5 розпочнеться 25 липня

WePlay Academy League Season 5 розпочнеться 25 липня

Київ • УНН

 • 136867 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. П'ятий сезон турніру з Counter-Strike: Global Offensive для кіберспортсменів-початківців пройде онлайн з 25 липня по 14 серпня 2022 року. На змаганні будуть представлені колективи від 14 провідних кіберспортивних організацій, пише УНН.

Після недовгої перерви від закінчення четвертого сезону, команда WePlay Esports рада оголосити про проведення WePlay Academy League Season 5. Турнір розпочнеться 25 липня з групового етапу, під час якого 14 команд будуть поділені на дві групи з семи колективів в кожній, за подвійною круговою системою. Учасники кожної із груп зіграють між собою у серії матчів у форматі bo1. Найсильніша команда кожної групи буде кваліфікована безпосередньо у плей-офф (double-elimination).

Команди, які займуть з другого по четверте місце у групах, боротимуться за інвайти на плей-офф під час етапу Gauntlet.

Розклад заходу:

• Груповий етап: 25 липня – 7 серпня 2022 року (можливе перегравання відбудеться 8 серпня);
• Етап Gauntlet: 9-10 серпня 2022 року;
• Етап плей-офф: 12-14 серпня 2022 року.

Ігри плей-офф, як і у четвертому сезоні, пройдуть в онлайн-форматі. Загальний призовий фонд турніру становить 100 000 доларів.

Також до п’ятого сезону WePlay Academy League приєдналася нова організація – ENCE Academy. Сьогодні список організацій-учасниць наступний:

• YN.GamerPay
• mouz NXT
• BIG. OMEN Academy
• Young Gods
• FURIA Academy
• Spirit Academy
• Eternal Fire Academy
• NAVI Junior
• OG Academy
• 00Prospects
• Apeks Rebels
• Astralis Talent
• Fnatic Rising
• ENCE Academy

WePlay Esports буде транслювати турнір англійською (Twitch, YouTube) та українською (Twitch, YouTube) мовами. Офіційним партнером українськомовної трансляції є Parimatch. Трансляцію турніру російською буде проводити Ігор «SL4M» Сопов (Twitch).

26 червня пройшов гранд-фінал турніру, під час якого команда MOUZ NXT здобула перемогу з рахунком 2:0 у матчі проти BIG. OMEN Academy.

WePlay Academy League Season 4, MOUZ NXT. Зображення: WePlay Holding

23 насичені турнірні дні, 87 яскравих матчів – таким був четвертий сезон турніру з Counter-Strike: Global Offensive, WePlay Academy League. У результаті переможцем стала команда MOUZ NXT. У фінальному матчі у форматі bo3 гравці здобули перемогу з рахунком 2:0, зігравши з командою BIG. OMEN Academy.

Стадія плей-офф пройшла онлайн. Переглянути записи матчів англійською та українською можна на офіційних каналах WePlay Esports. Загальний призовий фонд четвертого сезону становив 100 000 доларів.

Фінальна розбивка призового фонду:

• 1 місце – 45 000 дол. – MOUZ NXT
• 2 місце – 20 000 дол. – BIG. OMEN Academy
• 3 місце – 15 000 дол. – FURIA Academy
• 4 місце – 8 000 дол. – fnatic Rising
• 5 місце – 4 000 дол. – Astralis Talent
• 6 місце – 4 000 дол. – YN.GamerPay
• 7 місце – 1 500 дол. – 00Prospects
• 8 місце – 1 500 дол. – OG Academy
• 9 місце – 500 дол. – Young Gods
• 10 місце – 500 дол. – NAVI Junior

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