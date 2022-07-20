WePlay Academy League Season 5 розпочнеться 25 липня

Після недовгої перерви від закінчення четвертого сезону, команда WePlay Esports рада оголосити про проведення WePlay Academy League Season 5. Турнір розпочнеться 25 липня з групового етапу, під час якого 14 команд будуть поділені на дві групи з семи колективів в кожній, за подвійною круговою системою. Учасники кожної із груп зіграють між собою у серії матчів у форматі bo1. Найсильніша команда кожної групи буде кваліфікована безпосередньо у плей-офф (double-elimination).

Команди, які займуть з другого по четверте місце у групах, боротимуться за інвайти на плей-офф під час етапу Gauntlet.

Розклад заходу:

• Груповий етап: 25 липня – 7 серпня 2022 року (можливе перегравання відбудеться 8 серпня);

• Етап Gauntlet: 9-10 серпня 2022 року;

• Етап плей-офф: 12-14 серпня 2022 року.

Ігри плей-офф, як і у четвертому сезоні, пройдуть в онлайн-форматі. Загальний призовий фонд турніру становить 100 000 доларів.

Також до п’ятого сезону WePlay Academy League приєдналася нова організація – ENCE Academy. Сьогодні список організацій-учасниць наступний:

• YN.GamerPay

• mouz NXT

• BIG. OMEN Academy

• Young Gods

• FURIA Academy

• Spirit Academy

• Eternal Fire Academy

• NAVI Junior

• OG Academy

• 00Prospects

• Apeks Rebels

• Astralis Talent

• Fnatic Rising

• ENCE Academy

WePlay Esports буде транслювати турнір англійською (Twitch, YouTube) та українською (Twitch, YouTube) мовами. Офіційним партнером українськомовної трансляції є Parimatch. Трансляцію турніру російською буде проводити Ігор «SL4M» Сопов (Twitch).

26 червня пройшов гранд-фінал турніру, під час якого команда MOUZ NXT здобула перемогу з рахунком 2:0 у матчі проти BIG. OMEN Academy.

WePlay Academy League Season 4, MOUZ NXT. Зображення: WePlay Holding

23 насичені турнірні дні, 87 яскравих матчів – таким був четвертий сезон турніру з Counter-Strike: Global Offensive, WePlay Academy League. У результаті переможцем стала команда MOUZ NXT. У фінальному матчі у форматі bo3 гравці здобули перемогу з рахунком 2:0, зігравши з командою BIG. OMEN Academy.

Стадія плей-офф пройшла онлайн. Переглянути записи матчів англійською та українською можна на офіційних каналах WePlay Esports. Загальний призовий фонд четвертого сезону становив 100 000 доларів.

Фінальна розбивка призового фонду:

• 1 місце – 45 000 дол. – MOUZ NXT

• 2 місце – 20 000 дол. – BIG. OMEN Academy

• 3 місце – 15 000 дол. – FURIA Academy

• 4 місце – 8 000 дол. – fnatic Rising

• 5 місце – 4 000 дол. – Astralis Talent

• 6 місце – 4 000 дол. – YN.GamerPay

• 7 місце – 1 500 дол. – 00Prospects

• 8 місце – 1 500 дол. – OG Academy

• 9 місце – 500 дол. – Young Gods

• 10 місце – 500 дол. – NAVI Junior