WePlay Academy League Season 5 начнется 25 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Пятый сезон турнира по Counter-Strike: Global Offensive для начинающих киберспортсменов пройдет онлайн с 25 июля по 14 августа 2022 года. На соревновании будут представлены коллективы от 14 ведущих киберспортивных организаций, пишет УНН.
После недолгого перерыва с окончания четвертого сезона, команда WePlay Esports рада объявить о проведении WePlay Academy League Season 5. Турнир начнется 25 июля с группового этапа, во время которого 14 команд будут поделены на две группы из семи коллективов в каждой, за двойной круговой системой. Участники каждой группы сыграют между собой в серии матчей в формате bo1. Самая сильная команда каждой группы будет квалифицирована непосредственно в плей-офф (double-elimination).
Команды, которые займут со второго по четвертое место в группах, будут бороться за инвайты на плей-офф на этапе Gauntlet.
Расписание мероприятия:
• Групповой этап: 25 июля – 7 августа 2022 года (возможная переигровка состоится 8 августа);
• Этап Gauntlet: 9-10 августа 2022 года;
• Этап плей-офф: 12-14 августа 2022 года.
Игры плей-офф, как и в четвёртом сезоне, пройдут в онлайн-формате. Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 долларов.
Также к пятому сезону WePlay Academy League присоединилась новая организация – ENCE Academy. Сегодня список организаций-участниц следующий:
• YN.GamerPay
• mouz NXT
• BIG. OMEN Academy
• Young Gods
• FURIA Academy
• Spirit Academy
• Eternal Fire Academy
• NAVI Junior
• OG Academy
• 00Prospects
• Apeks Rebels
• Astralis Talent
• Fnatic Rising
• ENCE Academy
WePlay Esports будет транслировать турнир на английском (Twitch, YouTube) и украинском (Twitch, YouTube) языках. Официальным партнером украиноязычной трансляции является Parimatch. Трансляцию турнира на русском будет проводить Игорь «SL4M» Сопов (Twitch).
26 июня прошел гранд-финал турнира, во время которого команда MOUZ NXT одержала победу со счетом 2:0 в матче против BIG. OMEN академии.
WePlay Academy League Season 4, MOUZ NXT. Изображение: WePlay Holding
23 насыщенных турнирных дня, 87 ярких матчей – таким был четвертый сезон турнира по Counter-Strike: Global Offensive, WePlay Academy League. В результате победителем стала команда MOUZ NXT. В финальном матче в формате bo3 игроки одержали победу со счетом 2:0, сыграв с командой BIG. OMEN академии.
Стадия плей-офф прошла онлайн. Просмотреть записи матчей на английском и украинском можно на официальных каналах WePlay Esports. Общий призовой фонд четвертого сезона составил 100 000 долларов.
Финальная разбивка призового фонда:
• 1 место – 45 000 долл. – MOUZ NXT
• 2 место – 20 000 долл. – BIG. OMEN Academy
• 3 место – 15 000 долл. – FURIA Academy
• 4 место – 8 000 долл. – fnatic Rising
• 5 место – 4 000 долл. – Astralis Talent
• 6 место – 4 000 долл. – YN.GamerPay
• 7 место – 1 500 долл. – 00Prospects
• 8 место – 1 500 долл. – OG Academy
• 9 место – 500 долл. – Young Gods
• 10 место – 500 долл. – NAVI Junior