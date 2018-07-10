Вукоєвич подякував за підтримку і вирішив оплатити штраф ФІФА самостійно

"Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене ніяких інших претензій немає. Спасибі всім за підтримку", - сказав футболіст.

Від також наголосив, що його взагалі не цікавить політика і він також вдячний "Динамо" за дозвіл попрацювати на чемпіонаті, тому що з київським клубом у нього підписаний діючий контракт.

"Я футбольна людина, мене цікавить лише спорт. Хотів би подякувати "Динамо" та Ігорю Суркісу, оскільки він мене відпустив на чемпіонат світу зі збірною Хорватії, незважаючи на те що у мене діючий контракт з клубом", - додав гравець.

Футболіст додав, що після ЧС-2018 має намір повернутися в "Динамо", оскільки у нього буде багато роботи і "відкрилося трансферне вікно".

"Нас чекає Суперкубок з "Шахтарем", - резюмував Вукоєвич.

Відзначимо, що Ігор Суркіс публічно поки не підтримав хорватських футболістів і взагалі не коментував ситуацію з їх відео-поздоровленням на адресу України після поразки російської збірної.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу захисник хорватської збірної Домагой Віда, а також скаут київського клубу "Динамо" - хорват Огнен Вукоєвич - відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами "Слава Україні!"

Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді за це, а Вукоєвичу призначив штраф в розмірі 15 тис. франків.

Далі, Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича з делегації хорватської збірної на ЧС.

Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його фраза "Слава Україні!" не є політичним посланням і повинна сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.

Федерація футболу України, відреагувавши на ситуацію, направила звернення до ФІФА і УЄФА з поясненням гасла "Слава Україні!" і з проханням не карати хорватських гравців.

Крім цього президент ФФУ Андрій Павелко запропонував всебічну підтримку хорватам і навіть висловив готовність компенсувати штраф Вукоєвича.

"Керівництво ФФУ готове компенсувати Вукоєвичу суму штрафу за рахунок власних коштів", - запевнив він.

Відзначимо, що українці в соціальних мережах також ініціювали збір коштів на погашення штрафу хорватського футболіста Вукоєвича.