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Вукоевич поблагодарил за поддержку и решил оплатить штраф ФИФА самостоятельно

Вукоевич поблагодарил за поддержку и решил оплатить штраф ФИФА самостоятельно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Бывший игрок киевского “Динамо”, хорватский футболист Огнен Вукоевич прокомментировал ситуацию со штрафом от ФИФА и поблагодарил украинцев за поддержку, сообщает спортивный портал “Спорт.юа”, передает УНН.

“Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку”, — сказал футболист.

От также подчеркнул, что его вообще не интересует политика и он также благодарен “Динамо” за разрешение поработать на чемпионате, потому что с киевским клубом у него подписан действующий контракт.

“Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то что у меня действующий контракт с клубом”, — добавил игрок.

Футболист добавил, что после ЧМ-2018 намерен вернуться в “Динамо”, так как у него будет много работы и “открылось трансферное окно”.

“Нас ждет Суперкубок с “Шахтером”, — резюмировал Вукоевич.

Отметим, что Игорь Суркис публично пока не поддержал хорватских футболистов и вообще не комментировал ситуацию с их видео-поздравлением в адрес Украины после поражения российской сборной.

Напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча защитник хорватской сборной Домагой Вида, а также скаут киевского клуба “Динамо” — хорват Огнен Вукоевич — отпраздновали победу, записав видеообращение со словами “Слава Украине!”

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде за это, а Вукоевичу назначил штраф в размере 15 тыс. франков.

Далее, Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.

Вида, комментируя свои слова, заявил, что его фраза “Слава Украине!” не является политическим посланием и должна восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.

Федерация футбола Украины, отреагировав на ситуацию, направила обращение в ФИФА и УЕФА с объяснением лозунга “Слава Украине!” и с просьбой не наказывать хорватских игроков. 

Кроме этого президент ФФУ Андрей Павелко предложил всестороннюю поддержку хорватам и даже выразил готовность компенсировать штраф Вукоевича. 

“Руководство ФФУ готово компенсировать Вукоевичу сумму штрафа из личных средств”, — заверил он.

Отметим, что украинцы в социальных сетях также инициировали сбор средств на погашение штрафа хорватского футболиста Вукоевича. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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