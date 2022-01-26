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Вторгнення Росії може статися до середини лютого, що засмутить Китай через проведення Олімпіади – дипломат США

Вторгнення Росії може статися до середини лютого, що засмутить Китай через проведення Олімпіади – дипломат США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Лідер Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін був би "не в захваті", якби Росія вторглася в Україну, коли на початку наступного місяця у Пекіні розпочнуться зимові Олімпійські ігри, заявила у середу заступник держсекретаря США Венді Шерман, інформує УНН.

Деталі

Під час віртуальної розмови, організованої Yalta European Strategy, Шерман розповіла, що не знає, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення, але є ознаки того, що вторгнення може статися в період із сьогоднішнього дня до середини лютого.

"Ми всі знаємо, що Пекінська Олімпіада розпочинається 4 лютого, церемонія відкриття і президент Путін розраховує там бути. Я думаю, що, ймовірно, Сі Цзіньпін не був би в захваті, якби Путін обрав саме цей момент для вторгнення в Україну, - заявила Шерман. - Отже, це може вплинути на його вибір часу та його мислення".

За словами Шерман, Сполучені Штати наполягають на дипломатії, але також готуються до гіршого.

Вона повторила, що "навіть одне подальше вторгнення російських військ в Україну – це дуже серйозна справа".

Сполучені Штати "готуються до всіх сценаріїв", від "повного вторгнення" до "гібридних атак, підривної діяльності, саботажу чи примусу".

Будь-яке вторгнення "має величезні наслідки для України та Європи, але також посилає сигнал усьому світу про те, що інші автократи можуть діяти з такою безкарністю та порушувати давні міжнародні принципи суверенітету та територіальної цілісності та можливості країни обирати свої власні союзи", заявила Венді Шерман.

Додамо

Наприкінці минулого року Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля кордону з Україною, де з 2014 року промосковські бойовики вбили понад 14 тисяч людей.

Росія, заперечуючи плани вторгнення, зажадала від США поступок, включаючи гарантії, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

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