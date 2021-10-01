Втеча головреда The Insider: Держприкордонслужба називає риторику ФСБ маніпулятивною

Цитата:

“Я можу заяву ФСБ прокоментувати лише наступним чином: я не коментую маніпулятивної риторики ФСБ РФ”, — сказав Демченко.

Деталі

Зважаючи на згаданий коментар, можна зробити припущення, що заяви російських силовиків не відповідають дійсності. Такий самий висновок випливає і з заяв самого Доброхотова в статті на порталі The Insider. “Кримінальна справа про "незаконне перетинання кордону“ висмоктана з пальця. Я мав повне право залишати територію Росії, так що справу швидше треба порушити проти тих ФСБшників і слідчих, які вилучали мої закордонні паспорти”, — пише шефред.

Контекст

ФСБ РФ напередодні зробила заяву, яку цитували російські ЗМІ, що головний редактор інтернет-видання The Insider Роман Доброхотов перейшов російсько-український кордон в обхід пунктів пропуску, у зв’язку з чим стосовно нього порушено справу.

За словами російський силовиків, у ніч на 1 серпня журналіст прибув до прикордонного з Україною населеного пункту Колещатівка Воронезької області.

Зі слів адвоката, Доброхотов був також оголошений в розшук у справі про нелегальний перетин держкордону. Сам Доброхотов повідомляв, що в його квартирі і квартирі його батьків проходять обшуки у справі про незаконний перетин держкордону. За його словами, слідчі дії вели співробітники ФСБ, слідчі вилучали всю комп’ютерну техніку.

Зазначимо, що Доброхотов займався журналістськими розслідуваннями, зокрема щодо катастрофи MH17, отруєнь Олексія Навального та Сергія Скрипаля.

У липні Мін'юст РФ вніс The Insider до реєстру так званих “іноагентів”. Раніше повідомлялося, що Доброхотов проходить свідком у порушеній стосовно невстановлених осіб справі про наклеп через розслідування The Insider і Bellingcat про катастрофу МН17.