Всесвітній конкурс програмування відбудеться у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. З 20 по 22 січня на базі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету відбудеться всесвітній конкурс програмування комп’ютерних ігор Global Game Jam Ukraine. Прo це під час апаратної наради пoвідoмив зaступник гoлoви oблдержaдміністрaції Aндрій Кoлoмійцев, передає кореспондент УНН.
“У 2016 році конкурс об’єднав 37 тис. учасників з 93-х країн світу, у тому числі — 78 учасників з України (Київ, Харків, Запоріжжя, Кропивницький, Одеса, Вінниця, Миколаїв та ін.) До участі у конкурсі запрошуються програмісти, дизайнери, композитори різних вікових категорій”, — повідомив А.Коломійцев.
Згідно з інформацією організаторів, десятки тисяч аматорів та професіоналів зі сфери розробки ігор одночасно зберуться у сотні країн світу та впродовж 48 годин будуть створювати ігри на задану тему.
Переможців чекають квитки на міжнародні IT-конференції, девайси та премії.