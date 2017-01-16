Всесвітній конкурс програмування відбудеться у Кропивницькому

“У 2016 році конкурс об’єднав 37 тис. учасників з 93-х країн світу, у тому числі — 78 учасників з України (Київ, Харків, Запоріжжя, Кропивницький, Одеса, Вінниця, Миколаїв та ін.) До участі у конкурсі запрошуються програмісти, дизайнери, композитори різних вікових категорій”, — повідомив А.Коломійцев.

Згідно з інформацією організаторів, десятки тисяч аматорів та професіоналів зі сфери розробки ігор одночасно зберуться у сотні країн світу та впродовж 48 годин будуть створювати ігри на задану тему.

Переможців чекають квитки на міжнародні IT-конференції, девайси та премії.