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Всемирный конкурс программирования состоится в Кропивницком

Всемирный конкурс программирования состоится в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. С 20 по 22 января на базе Кировоградской летной академии Национального авиационного университета состоится всемирный конкурс программирования компьютерных игр Global Game Jam Ukraine. Oб этом в ходе аппаратного совещания сообщил зaместитель главы oблгосaдминистрaции Aндрей Кoлoмийцев, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году конкурс объединил 37 тыс. участников из 93-х стран мира, в том числе - 78 участников из Украины (Киев, Харьков, Запорожье, Кропивницкий, Одесса, Винница, Николаев и др.) К участию в конкурсе приглашаются программисты, дизайнеры, композиторы разных возрастных категорий", - сообщил А.Коломийцев.

Согласно информации организаторов, десятки тысяч любителей и профессионалов из сферы разработки игр одновременно соберутся в сотне стран мира и в течение 48 часов будут создавать игры на заданную тему.

Победителей ждут билеты на международные IT-конференции, аксессуары и премии.

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