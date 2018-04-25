ВРП надала дозвіл на арешт судді Голосіївського райсуду, затриманого на отриманні хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака, підозрюваного в отриманні хабара. Таке рішення оголосив голова ВРП Ігор Бенедисюк, передає кореспондент УНН.
"Вища рада правосуддя ухвалила: подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького задовольнити. Надати згоду на утримання судді Голосіївського районного суду Києва Новака Андрія Васильовича під вартою", - сказав І.Бенедисюк.
Як повідомляв УНН, 24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.
Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.
У САП повідомили, що під час затримання у судді виявили незареєстрований бойовий пістолет.