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ВРП предоставила разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Высший совет правосудия предоставила разрешение на содержание под стражей судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака, подозреваемого в получении взятки. Такое решение огласил председатель ВРУ Игорь Бенедисюк, передает корреспондент УНН.

ВРП предоставила разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки

"Высший совет правосудия постановил: представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого удовлетворить. Дать согласие на содержание судьи Голосеевского районного суда Киева Новака Андрея Васильевича под стражей", - сказал И.Бенедисюк.

Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".

В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.

Украинские Национальные Новости

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