ВРП предоставила разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Высший совет правосудия предоставила разрешение на содержание под стражей судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака, подозреваемого в получении взятки. Такое решение огласил председатель ВРУ Игорь Бенедисюк, передает корреспондент УНН.
"Высший совет правосудия постановил: представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого удовлетворить. Дать согласие на содержание судьи Голосеевского районного суда Киева Новака Андрея Васильевича под стражей", - сказал И.Бенедисюк.
Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.
Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".
В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.