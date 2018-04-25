ВРП предоставила разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки

"Высший совет правосудия постановил: представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого удовлетворить. Дать согласие на содержание судьи Голосеевского районного суда Киева Новака Андрея Васильевича под стражей", - сказал И.Бенедисюк.



Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.



Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".



В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.