ВР визнала вибори до Держдуми РФ незаконними

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Нардепи схвалили постанову “Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року”. Підтримали її 322 нардепи.

У постанові український парламент закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Криму та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Росією частини території в Донецькій та Луганській областях.

Також зауважується, що включення громадян України до списків виборців на виборах депутатів Держдуми є незаконним і безпідставним з точки зору Конституції України і міжнародного права, оскільки Автономна Республіка Крим та м. Севастополь є невід’ємною частиною України, а примус мешканців Криму та ОРЛДО до набуття громадянства РФ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

“Організація голосування в Криму та залучення до виборів громадян України з незаконно виданими російськими паспортами на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей є юридично нікчемними, адже до списків виборців, використаних на виборах депутатів Держдуми РФ, проведених у 2021 році, були протиправно і безпідставно включені мешканці тимчасово окупованих територій України, що призвело до фальсифікації списків виборців”, — підкреслюється в документі.