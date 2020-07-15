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ВР ухвалила за основу законопроект про зміни у графіку пленарних засідань

ВР ухвалила за основу законопроект про зміни у графіку пленарних засідань

Київ • УНН

 • 10130 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3608 про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо графіку проведення пленарних засідань. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується внести зміни до Регламенту ВР, передбачивши проведення у вівторок, середу та четвер пленарного тижня засідань з 10:00 до 15:00 (у п’ятницю з 10:00 до 16:00) з перервою з 12:00 до 12:30.

Також передбачається у понеділок та час після завершення пленарних засідань - відвести для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень, а у разі необхідності – проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій (груп).

Водночас, рішення про продовження пленарного засідання після 15:00 (у п’ятницю – після 16:00) більш як на 15 хвилин може бути ухвалене лише до перерви з 12:00 до 12:30.

У "пленарну" п'ятницю передбачено не змінювати проведення з 10:00 до 11:00 години запитань до уряду та перерву з 12:00 до 12:30. Водночас, час до 14:00 планується використовувати для законопроектної роботи, а з 14:00 до 16:00 відвести для оголошень запитів, ухвалення рішень про підтримку та направлення запитів, обговорення відповідей на запити, а також для виступів народних депутатів "з різних питань".

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ визначила невідкладним законопроект №3608 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань.

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