ВР рекомендують підтримати законопроект про застосування до засуджених примусового годування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроект про застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законопроект №4324 передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу, щоб закріпити в українському законодавстві механізм примусового годування.
Заступник міністра юстиції Олександр Банчук обґрунтував необхідність прийняття законопроекту тим, що на сьогодні існують випадки, коли засуджені або особи, узяті під варту, з різних причин свідомо відмовляються від прийняття їжі (оголошують про голодування). Такий вид протесту завдає колосальної шкоди здоров’ю зазначених осіб, а також є смертельно небезпечним.
Передбачено, що завданнями кримінального провадження є те, зокрема, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді ухвалити за основу законопроект щодо зміни міри покарання засудженим до довічного ув’язнення з можливістю їх реінтеграції у суспільстві.