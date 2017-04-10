ВР пропонує скасувати ліцензії на імпорт та експорт алкоголю та тютюну

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комітет ВРУ з питань промислової політики і підприємництва рекомендує Парламенту прийняти у другому читанні законопроект № 4958 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур в сфері зовнішньоекономічної діяльності". Про це йдеться на порталі ВРУ, передає УНН

"Проект Закону України" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур в сфері зовнішньоекономічної діяльності "(№ 4958) рекомендовано прийняти у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичного доопрацюванням", - йдеться в повідомленні.

Нардепи очікують, що результатом прийняття Закону буде зниження регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності, спрощення ведення бізнесу при експорті, імпорті спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зростання привабливості України для інвесторів, зростання зовнішньоторговельного обороту держави в цілому, поліпшення умов ведення бізнесу та зменшення адміністративного навантаження на малий та середній бізнес в Україні.

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Забезпечити це пропонується шляхом скасування відповідного ліцензування, а також надання можливості подання відповідними суб’єктами господарювання уточнених звітів про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі, імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без сплати штрафних санкцій.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, при виваженій державній політиці, легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет.

Сьогодні ж через тінізацію алкогольного ринку, бюджети країни щорічно недоотримують близько 10 млрд грн.

Експерт зауважила, що держава наразі не звертає увагу на стагнацію легального алкогольного бізнесу та ігнорує негативні наслідки цього процесу, як для економіки країни, так і для споживачів, які, у свою чергу, все частіше труяться сурогатами.

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