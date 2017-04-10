ВР предлагает отменить лицензии на импорт и экспорт алкоголя и табака
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комитет ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект № 4958 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности". Об этом говорится на портале ВРУ, передает УНН.
"Проект Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности" (№ 4958) рекомендовано принять во втором чтении и в целом как закон с технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.
Нардепы ожидают, что результатом принятия Закона будет снижение регуляторной нагрузки в сфере внешнеэкономической деятельности, упрощения ведения бизнеса при экспорте, импорте спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, рост привлекательности Украины для инвесторов, рост внешнеторгового оборота государству в целом, улучшению условий ведения бизнеса и уменьшения административной нагрузки на малый и средний бизнес в Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доходы от нелегального алкобизнеса можно сравнить с заработками наркодилеров
Обеспечить это предлагается путем отмены соответствующего лицензирования, а также предоставление возможности представления соответствующими субъектами хозяйствования уточненных отчетов об объемах производства и/или обращения (в том числе, импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков и табачных изделий без уплаты штрафных санкций.
Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, при взвешенной государственной политике, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет .
Сегодня же из-за тенизации алкогольного рынка, бюджета страны ежегодно недополучают около 10 млрд грн.
Эксперт отметила, что государство пока не обращает внимание на стагнацию легального алкогольного бизнеса и игнорирует негативные последствия этого процесса, как для экономики страны, так и для потребителей, которые, в свою очередь, все чаще травятся суррогатами.