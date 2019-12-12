ВР дозволила підписати зміни до закону про ринок електроенергії з нормою про імпорт з РФ

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Парламентарі на засідання у четвер не підтримали проект постанови №2233-п про скасування ухваленого Верховною Радою законопроекту про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", передає кореспондент УНН.

Проект постанови №2233-п про скасування рішення Верховної Ради України від 4 грудня про ухвалення у другому читанні та в цілому як закону проекту ЗУ про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" подав народний депутат України Михайло Бондар від фракції "ЄС".

За словами автора проекту постанови, ухвалений законопроект призведе до порушення зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС в частині реформування, розвитку енергетичної галузі та стимулювання інвестицій до неї.

Нагадаємо, законопроект №2233 про внесення змін до ЗУ "Про ринок електричної енергії" направлений на забезпечення законодавчого врегулювання механізму виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, недопущення неконтрольованого зростання цін на електричну енергію внаслідок відсутності ефективної конкуренції, забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період шляхом врегулювання питання роботи ТЕЦ в новому ринку електричної енергії.

Зокрема в документі передбачена правка, якою “забороняється продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. З метою уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України Кабінет міністрів України має право скасовувати заборону, встановлену абзацом першим цієї частини, визначивши термін поновлення дії такої заборони”.

Нагадаємо, 4 грудня ВРУ ухвалила у другому читанні зміни до ЗУ "Про ринок електричної енергії", який викликав бурхливе обговорення перед ухваленням.

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