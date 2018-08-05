ВПС Ізраїлю обстріляли сектор Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. ВПС Ізраїлю два рази за день завдали ударів по півночі сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомляють очевидці, авіаударів зазнали райони, звідки палестинська молодь нібито запускала палаючі повітряні змії і гелієві кулі в бік Ізраїлю.
МОЗ Палестини поки не надав інформацію про жертви і постраждалих в результаті авіаударів.
Тель-Авів стверджує, що палестинські демонстранти запускають повітряних зміїв і гелієві кулі в сторону єврейських поселень на кордоні з Газою, що стало причиною пожеж в регіоні.
Нагадаємо, 23 липня ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка.
Нагадаємо, ВПС Ізраїлю атакували в неділю, 22 липня, в секторі Газа палестинських радикалів, які запускали повітряні кулі з прикріпленими палаючими предметами в сторону єврейської держави. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в поширеному комюніке.