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ВПС Ізраїлю обстріляли сектор Газа

ВПС Ізраїлю обстріляли сектор Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. ВПС Ізраїлю два рази за день завдали ударів по півночі сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Як повідомляють очевидці, авіаударів зазнали райони, звідки палестинська молодь нібито запускала палаючі повітряні змії і гелієві кулі в бік Ізраїлю.

МОЗ Палестини поки не надав інформацію про жертви і постраждалих в результаті авіаударів.

Тель-Авів стверджує, що палестинські демонстранти запускають повітряних зміїв і гелієві кулі в сторону єврейських поселень на кордоні з Газою, що стало причиною пожеж в регіоні.

Нагадаємо, 23 липня ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка.

Нагадаємо, ВПС Ізраїлю атакували в неділю, 22 липня, в секторі Газа палестинських радикалів, які запускали повітряні кулі з прикріпленими палаючими предметами в сторону єврейської держави. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в поширеному комюніке.

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