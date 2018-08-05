ВВС Израиля обстреляли сектор Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. ВВС Израиля два раза за день нанесли удары по северу сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщают очевидцы, авиаударам подверглись районы, откуда палестинская молодежь якобы запускала горящие воздушные змеи и гелиевые шары в сторону Израиля.
Минздрав Палестины пока не предоставил информацию о жертвах и пострадавших в результате авиаударов.
Тель-Авив утверждает, что палестинские демонстранты запускают воздушных змеев и гелиевые шары в сторону еврейских поселений на границе с Газой, что стало причиной пожаров в регионе.
Напомним, 23 июля израильские военные застрелили палестинского подростка.
Напомним, ВВС Израиля атаковали в воскресенье, 22 июля, в секторе Газа палестинских радикалов, запускавших воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.