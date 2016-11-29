Впровадження електронної системи охорони здоров'я синхронізують з медичними реформами – МОЗ України

“Ми синхронізували громадську ініціативу по створенню e-health з планом наших реформ. І коли ми починаємо якийсь етап реформ, має бути рішення тільки для цього етапу, наступний етап реформи — наступне ІТ-рішення”, — зазначив він.

За словами П.Ковтонюка, реформа первинної ланки почнеться з того, що пацієнти обиратимуть лікаря, а він відповідно формуватиме реєстр пацієнтів.

“Це буде перший електронний продукт, який ми очікуємо. Друге — медична картка, третє (паралельно з медичною карткою) — реімбурсація, електронний рецепт. Далі — госпітальний сегмент. Тобто впровадження буде поступовим”, — додав заступник міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, меморандум щодо побудови електронної системи охорони здоров’я підписали у МОЗ.