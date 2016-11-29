Впровадження електронної системи охорони здоров'я синхронізують з медичними реформами – МОЗ України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кожен етап медичної реформи супроводжуватиметься впровадженням окремих компонентів електронної системи охорони здоров’я, процеси будуть синхронізовані, щоб суспільство якнайшвидше відчуло результати. Про це заявив під час прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ України.
“Ми синхронізували громадську ініціативу по створенню e-health з планом наших реформ. І коли ми починаємо якийсь етап реформ, має бути рішення тільки для цього етапу, наступний етап реформи — наступне ІТ-рішення”, — зазначив він.
За словами П.Ковтонюка, реформа первинної ланки почнеться з того, що пацієнти обиратимуть лікаря, а він відповідно формуватиме реєстр пацієнтів.
“Це буде перший електронний продукт, який ми очікуємо. Друге — медична картка, третє (паралельно з медичною карткою) — реімбурсація, електронний рецепт. Далі — госпітальний сегмент. Тобто впровадження буде поступовим”, — додав заступник міністра охорони здоров’я.
Нагадаємо, меморандум щодо побудови електронної системи охорони здоров’я підписали у МОЗ.