Внедрение электронной системы здравоохранения синхронизируют с медицинскими реформами - Минздрав Украины

"Мы синхронизировали общественную инициативу по созданию e-health плана наших реформ. И когда мы начинаем какой-то этап реформ, должно быть решение только для этого этапа, следующий этап реформы - следующее ІТ-решение", - отметил он.

По словам П.Ковтонюка, реформа первичного звена начнется с того, что пациенты будут выбирать врача, а он соответственно формировать реестр пациентов.

"Это будет первый электронный продукт, который мы ожидаем. Второе - медицинская карточка, третье (параллельно с медицинской картой) - реимбурсация, электронный рецепт. Дальше - госпитальный сегмент. То есть внедрение будет постепенным", - добавил заместитель министра здравоохранения.

Напомним, меморандум о создании электронного здравоохранения подписали в Минздраве.