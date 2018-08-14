Впродовж доби окупанти 19 разів обстріляли українські позиції

Так, впродовж поточної доби, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Майорське, Красногорівка, Чермалик, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине.



Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Чермалика із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Водяного із мінометів калібром 120 та 82 мм.



Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.



Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 41 обстріл позицій українських військових.



