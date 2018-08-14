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В течение суток оккупанты 19 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

В течение суток оккупанты 19 раз обстреляли украинские позиции

Так, в течение текущих суток, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Майорское, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединский и Широкино.

Наряду с этим, враг обстрелял защитников Чермалыка с минометов калибром 82 мм, а позиции у Водяного из минометов калибром 120 и 82 мм.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 41 обстрел позиций украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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