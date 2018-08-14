В течение суток оккупанты 19 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
Так, в течение текущих суток, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Майорское, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединский и Широкино.
Наряду с этим, враг обстрелял защитников Чермалыка с минометов калибром 82 мм, а позиции у Водяного из минометов калибром 120 и 82 мм.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 41 обстрел позиций украинских военных.