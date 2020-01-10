Вперше за сім років: воротар "Нешвілла" став автором закинутої шайби в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В поєдинку Національної хокейної ліги НХЛ сталася непересічна подія – воротар "Нешвілла" вперше за останні 7 років закинув шайбу у ворота суперників, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Пекка Рінне став 12 воротарем-бомбардиром в історії НХЛ і першим автором шайби з часів Майка Сміта, який у 2013 році відзначився голом у складі "Арізони". Страж воріт за 21 секунду до завершення матчу із "Чикаго" відправив шайбу із-за своїх воріт прямо в сітку воріт суперника.
На той момент "Чикаго" поступався 2:4 та зняв воротаря з рамки на польового гравця. Матч закінчився на користь "Нешвілла" 5:2.
"Звичайно, я розумію, що такі речі трапляються раз в житті, тому я дуже радий. Дуже приємно спостерігати, як шайба вкочується в ворота. Якщо чесно, мені здалося, що вона пройде зліва від воріт, але траєкторія її руху змінилася, і вона потрапила в самий центр. Було чудово. Я підняв руки вгору і намагався спокійно на все реагувати", - сказав Рінне.
Варто відзначити, що в НХЛ за всю історію ліги воротарями було закинуті 15 шайб. Відзначилися 12 голкіперів: Мартен Бродер з "Нью-Джерсі Девілз" вражав ворота суперників три рази, Рон Хекстолл з "Філадельфії Флайєрс" - двічі.
Крім того додамо, у попередній раз ворота суперника вразив воротар "Койотіз" Майк Сміт. Це сталося 19 жовтня 2013 року в матчі проти "Детройт Ред Вінгс".