Вперше за багато років рейтинг найприбутковіших українських компаній очолив приватний бізнес - торгова мережа "АТБ"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32438 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 113999 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 155076 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 138827 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 145145 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 100896 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84766 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 190605 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88876 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 284315 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 71852 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 13620 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 26583 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 35370 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 51931 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 156780 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 190573 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 284294 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 451032 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 9030 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34385 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39778 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40170 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41062 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Вперше за багато років рейтинг найприбутковіших українських компаній очолив приватний бізнес - торгова мережа "АТБ"

Київ • УНН

 • 34972 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Національна мережа супермаркетів “АТБ” очолила національний список компаній з найвищими доходами. Компанія, що управляє мережею з більш як 1 200 роздрібних магазинів, обійшла в рейтингу найприбутковіших підприємств України державні монополії та приватні компанії ресурсно-сировинного профілю.

Вперше за багато років рейтинг найприбутковіших українських компаній очолив приватний бізнес - торгова мережа "АТБ"

“АТБ-Маркет” — єдина компанія в топ-5 найбільш прибуткових, що не має відношення до експлуатації сировинних ресурсів. Також “АТБ-Маркет” стала однією з небагатьох компаній, яка в кризовий ковідний рік продемонструвала приріст доходів не тільки серед лідерів за цим показником, а й серед колег по ринку роздрібної торгівлі.

“У 2020 році відбулася важлива зміна — вперше за багато років рейтинг найбільших компаній очолив приватний бізнес. Мережа супермаркетів „АТБ“ Геннадія Буткевича та партнерів в ковідний рік наростила чистий дохід на 18% — до 123,8 млрд грн.”, — зазначають журналісти.

Дані Державної податкової служби:

Сумарний дохід першої десятки найбільших компаній скорочується не перший рік: в 2020-му він склав 784 млрд грн. (29 млрд доларів), що на 9% менше, ніж роком раніше (в 2019-му сумарний дохід впав на 11%). Основна причина — реструктуризація “Нафтогазу” і зниження виручки у металургів.

28 травня сталося безпрецедентна подія — Державна податкова служба опублікувала бухгалтерську звітність тисяч українських компаній і сотень тисяч малих і мікропідприємств за 2020 рік.

Група компаній “АТБ” багато років поспіль утримує лідерські позиції серед найбільших платників податків національного рівня.

Так, за результатами роботи у 2020 році група компаній “АТБ”, що включає підприємства в сфері виробництва та продажу продуктів харчування, роздрібної торгівлі, управління активами, оновила власний історичний рекорд за обсягом сплачених податків і зборів до бюджетів різних рівнів, досягнувши позначки в 15, 8 млрд грн. — це на 26% більше, ніж в 2019 році. Товарообіг мережі виріс в 2020 році на 18,2%.

Компанія “АТБ-Маркет”, що входить в корпорацію “АТБ” і управляє мережею національного масштабу з більш як 1 200 магазинів-дискаунтерів, за підсумками 2020 року очолила галузевий рейтинг платників податків серед компаній роздрібної торгівлі і увійшла в топ-15 найбільших платників податків України. Мережа магазинів “АТБ” збільшила сплату податкових платежів на 28% — до 8,7 млрд грн.

Крім цього, корпорація “АТБ” визнана найбільшим внутрішнім інвестором: її інвестиції в національну економіку України становлять 12 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45