Вперше за багато років рейтинг найприбутковіших українських компаній очолив приватний бізнес - торгова мережа "АТБ"

“АТБ-Маркет” — єдина компанія в топ-5 найбільш прибуткових, що не має відношення до експлуатації сировинних ресурсів. Також “АТБ-Маркет” стала однією з небагатьох компаній, яка в кризовий ковідний рік продемонструвала приріст доходів не тільки серед лідерів за цим показником, а й серед колег по ринку роздрібної торгівлі.

“У 2020 році відбулася важлива зміна — вперше за багато років рейтинг найбільших компаній очолив приватний бізнес. Мережа супермаркетів „АТБ“ Геннадія Буткевича та партнерів в ковідний рік наростила чистий дохід на 18% — до 123,8 млрд грн.”, — зазначають журналісти.

Дані Державної податкової служби:

Сумарний дохід першої десятки найбільших компаній скорочується не перший рік: в 2020-му він склав 784 млрд грн. (29 млрд доларів), що на 9% менше, ніж роком раніше (в 2019-му сумарний дохід впав на 11%). Основна причина — реструктуризація “Нафтогазу” і зниження виручки у металургів.

28 травня сталося безпрецедентна подія — Державна податкова служба опублікувала бухгалтерську звітність тисяч українських компаній і сотень тисяч малих і мікропідприємств за 2020 рік.

Група компаній “АТБ” багато років поспіль утримує лідерські позиції серед найбільших платників податків національного рівня.

Так, за результатами роботи у 2020 році група компаній “АТБ”, що включає підприємства в сфері виробництва та продажу продуктів харчування, роздрібної торгівлі, управління активами, оновила власний історичний рекорд за обсягом сплачених податків і зборів до бюджетів різних рівнів, досягнувши позначки в 15, 8 млрд грн. — це на 26% більше, ніж в 2019 році. Товарообіг мережі виріс в 2020 році на 18,2%.

Компанія “АТБ-Маркет”, що входить в корпорацію “АТБ” і управляє мережею національного масштабу з більш як 1 200 магазинів-дискаунтерів, за підсумками 2020 року очолила галузевий рейтинг платників податків серед компаній роздрібної торгівлі і увійшла в топ-15 найбільших платників податків України. Мережа магазинів “АТБ” збільшила сплату податкових платежів на 28% — до 8,7 млрд грн.

Крім цього, корпорація “АТБ” визнана найбільшим внутрішнім інвестором: її інвестиції в національну економіку України становлять 12 млрд грн.