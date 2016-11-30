Восьмеро постраждалих під час пожежі у нічному клубі у Львові досі в лікарні

ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на 06.00 30 листопада залишаються на лікуванні восьмеро осіб із числа 14 госпіталізованих під час пожежі 27 листопада в ТзОВ “Клуб Мі100”, що на вул. Науковій у м. Львові. Про це УНН повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА.