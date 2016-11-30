Восемь пострадавших при пожаре в ночном клубе во Львове до сих пор в больнице
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 06.00 30 ноября остаются на лечении восемь человек из числа 14 госпитализированных во время пожара 27 ноября в ООО "Клуб Ми100", что на ул. Научной в г. Львове. Об этом УНН сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
Напомним, как сообщал УНН, вчера, 29 ноября, ночью во Львове умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. По факту пожара в львовском клубе открыто уголовное производство. Сегодня же в городе продолжился суд, на котором изберут меру пресечения директору ночного клуба .