Ворожі обстріли на Київщині: травмовано трьох співробітники ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин Чернігівської області травмовано 3 співробітники ДСНС. Про це повідомила речниці ДСНС Києва Світлани Водолаги, пише УНН.
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«Станом на 06:30 сталося загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області», - повідомила Водолага.
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За її словами, крім того, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин Чернігівської області травмовано 3 співробітники ДСНС.
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