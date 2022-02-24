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15 марта, 19:03 • 100166 просмотра

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Вражеские обстрелы на Киевщине: травмированы трех сотрудники ГСЧС

Вражеские обстрелы на Киевщине: травмированы трех сотрудники ГСЧС

Киев • УНН

 • 177458 просмотра

Киев. 24 Февраля. УНН.В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудника ГСЧС. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, пишетУНН.

Цитата

"По Состоянию на 06:30 произошло возгорание на складах боеприпасов в сек. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Междугорья повреждено 39 ГПСЧ (проводится отвод личного состава) в Киевской области", - сообщила Водолага.

Детали

По ее словам, кроме того, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудники ГСЧС.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утраслышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

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