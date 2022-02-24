Вражеские обстрелы на Киевщине: травмированы трех сотрудники ГСЧС
Киев • УНН
Киев. 24 Февраля. УНН.В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудника ГСЧС. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, пишетУНН.
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"По Состоянию на 06:30 произошло возгорание на складах боеприпасов в сек. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Междугорья повреждено 39 ГПСЧ (проводится отвод личного состава) в Киевской области", - сообщила Водолага.
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По ее словам, кроме того, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудники ГСЧС.
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