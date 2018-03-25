Воротар Буффон назвав чотири збірні-фаворити ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Чемпіон світу 2006-го року, голкіпер італійського “Ювентуса” Джанлуїджі Буффон оголосив свій список головних претендентів на трофей Мундіалю-2018 та прокоментував результат спарингу Італія — Аргентина (0:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт Football Italia.
“Потрібно зняти капелюх перед Аргентиною, вони видали сильний матч. Зустріч могла завершитися внічию 1:1 або 2:2, але вони реалізували свої шанси, а ми — ні”, — розпочав легендарний воротар.
Італієць відніс аргентинців разом з бразильцями, іспанцями і німцями до числа фаворитів чемпіонату світу-2018.
“Італія проходить через перебудову. Це дивує. В іншу епоху Італія і Аргентина зустрічалися б у фіналі або півфіналі Мундіалю. Зараз Аргентина має величезний потенціал в атаці та підкріплена сильними захисниками. Це один з кандидатів на перемогу на чемпіонаті світу разом з Бразилією, Німеччиною та Іспанією”, — зауважив страж воріт “Ювентуса”.
Нагадаємо, що в крайніх контрольних баталіях Німеччина розійшлася в мирову із Іспанією, Аргентина обіграла Італію 2:0, а Бразилія не відчула проблем у грі з Росією.
Як повідомляв УНН, італійська збірна вперше за 60 років пропустить ЧС.