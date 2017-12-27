Воронченко: у лютому 2014 року Константинов закликав звернутися по допомогу до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У лютому 2014 на нараді в кабінеті голови Ради міністрів АР Крим в Сімферополі тодішній голова ВР Криму Володимир Константинов закликав присутніх чиновників, правоохоронців і військових звернутися про допомогу до Російської Федерації. Про це сьогодні на допиті в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському суді Києва заявив Командувач Військово-морських Сил України Ігор Воронченко, який на той час виконував обов язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, передає кореспондент УНН.
"Ця нарада відбулася увечорі 22 лютого у кабінеті Могильова. Він (Могильов) сказав, що треба перекривати перешийки. Але ж голова ВР Криму Константинов сказав, що треба їхати до Москви і просити допомогу… Це він точно сказав", - сказав Воронченко.
Нагадаємо, як заявляв Воронченко, спецпідрозділ СБУ “Альфа” був готовий розблокувати будівлю Верховної Ради АР Крим у 2014 році. Крім того, за його словами, у листопаді 2013 року Російська Федерація в Криму почала накопичувати матеріальні ресурси та особовий склад військ для подальшої окупації півострова.
Як повідомляв УНН, 27 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.