Водій у Каліфорнії загинув у ДТП, перемкнувши Tesla на автопілот
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Електричний автомобіль Model X, який 23 березня на шосе у Каліфорнії в США врізався у бетонний відбійник і загорівся, через що загинув водій - інженер компанії Apple Волтер Гуанг, був на автопілоті. Це з'ясували у компанії Tesla, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Як зазначається, за кілька хвилин до фатального зіткнення водій увімкнув систему автоматичного керування. Компанія не уточнила, чи розпізнав автопілот відбійник, однак повідомила, що система кілька разів повідомляла водія про небезпеку за допомогою аудіо- та візуальних оголошень.
Попри це, водій не взявся до кермування, адже система не зафіксувала його рук на кермі принаймні за 6 останніх секунд до аварії. "У водія було принаймні п'ять секунд і 150 метрів безперешкодного обзору на бетонний відбійник... але система авто свідчить, що ніяких дій не було вжито", - йдеться у заяві.
Також у компанії зазначили: причина, через яку зіткнення було таким сильним, це те що перед відбійником не було спеціального захисного обладнання, що має пом'якшити удар під час зіткнення. Адже за 11 днів до цієї аварії там сталась інша дорожньо-транспортна пригода, й місцева влада не встигла поставити туди новий захисний бар'єр.
Нагадаємо, Tesla відкликає понад 120 тисяч автомобілів в усьому світі.