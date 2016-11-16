Водій намагався на автомобілі втекти від патрульних і влаштував ДТП у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні вночі водій Mercedes у Києві намагався втекти від патрульних і влаштував ДТП. Про це у коментарі УНН повідомив керівник прес-служби департаменту патрульної поліції Віктор Шеверда.
"Людина намагалася втекти від патрульної поліції. Вона допустила зіткнення з іншими автомобілями, а саме це Honda Civic та автомобіль патрульної поліції, який також постраждав. Але патрульні самі не постраждали. Автомобіль Mercedes-Benz G 55 чорного кольору", - сказав В.Шеверда.
Натомість інформацію про те, що водій Mercedes є депутатом, яку поширили ЗМІ, керівник прес-служби не підтвердив.
"Що він є депутатом чи ні, ми не відстежували. Нам він не представлявся. Людина, можливо, щось і говорила про те, але підтвердження своїх слів, звичайно, ніяких не було", - сказав В.Шеверда.
Він зауважив, що ДТП оформлювала слідчо-оперативна група, яка, у свою чергу, затримала людину і взяла її до відділку поліції, тому що в аварії були потерпілі.
"Там була потерпіла особа - дівчина з автомобіля Honda Civic. Її доставили до медичного закладу, але знов ж таки, патрульна поліція, у разі, якщо є потерпілі особи на місці ДТП, не вчиняє жодних дій, крім охорони місця події", - сказав В.Шеверда.
Як повідомляв УНН, втікаючи від переслідування поліцейськими у Запоріжжі, водій "Таврії" допустив перекидання авто.