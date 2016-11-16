Водитель пытался на автомобиле уйти от патрульных и устроил ДТП в Киеве

"Человек пытался уйти от патрульной полиции. Он допустила столкновение с другими автомобилями, а именно это Honda Civic и автомобиль патрульной полиции, который также пострадал. Но патрульные сами не пострадали. Автомобиль Mercedes-Benz G 55 черного цвета", - сказал В.Шеверда.

Однако информацию о том, что водитель Mercedes является депутатом, которую распространили СМИ, руководитель пресс-службы не подтвердил.

"Что он является депутатом или нет, мы не отслеживали. Нам он не представлялся. Человек, возможно, что-то и говорил о том, но подтверждения своих слов, конечно, никаких не было", - сказал В.Шеверда.

Он отметил, что ДТП оформляла следственно-оперативная группа, которая, в свою очередь, задержала человека и доставила его в участок полиции, потому что в аварии были пострадавшие.

"Там была потерпевшая - девушка из автомобиля Honda Civic. Ее доставили в медицинское учреждение, но опять же, патрульная полиция, в случае, если есть пострадавшие лица на месте ДТП, не совершает никаких действий, кроме охраны места происшествия", - сказал В.Шеверда.

Как сообщал УНН, убегая от преследования полицейскими в Запорожье, водитель "Таврии" перевернулся авто.