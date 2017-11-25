Водій фургона спробував підрізати кортеж Трампа

Як зазначається, Трамп прямував в свою резиденцію з гольф-клубу, коли його кортеж спробував підрізати червоний фургон. Водій автомобіля при цьому матюкався і демонстрував непристойні жести.

Згодом правоохоронці зупинили фургон. Про подальшу долю чоловіка не повідомляється.

Нагадаємо, у штаті Індіана сталася дорожньо-транспортна пригода з кортежем президента США Дональда Трампа по дорозі в аеропорт Індіанаполіса,