Водій фургона спробував підрізати кортеж Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Американець на фургоні намагався підрізати кортеж президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
Як зазначається, Трамп прямував в свою резиденцію з гольф-клубу, коли його кортеж спробував підрізати червоний фургон. Водій автомобіля при цьому матюкався і демонстрував непристойні жести.
Згодом правоохоронці зупинили фургон. Про подальшу долю чоловіка не повідомляється.
Нагадаємо, у штаті Індіана сталася дорожньо-транспортна пригода з кортежем президента США Дональда Трампа по дорозі в аеропорт Індіанаполіса,