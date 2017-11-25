Водитель фургона попытался подрезать кортеж Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Американец на фургоне пытался подрезать кортеж президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Как отмечается, Трамп направлялся в свою резиденцию из гольф-клуба, когда его кортеж попытался подрезать красный фургон. Водитель автомобиля при этом матерился и демонстрировал неприличные жесты.
Впоследствии правоохранители остановили фургон. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.
Напомним, в штате Индиана произошла дорожно-транспортное происшествие с кортежем президента США Дональда Трампа по дороге в аэропорт Индианаполиса,