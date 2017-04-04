Внаслідок вибуху у Сирії загинули щонайменше 20 мирних жителів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Терористи з угруповання "Ісламська держава" підірвали замінований автомобіль в населеному пункті Джізре на сході Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомила телестанція Al Mayadeen, жертвами теракту стали 20 мирних жителів і ще 23 отримали поранення.
За інформацією ЗМІ, селище Джізре було в березні звільнено загонами коаліції "Сили демократичної Сирії" (СДС).
Наразі тривають бої між терористами "Ісламської держави" і загонами коаліції в районі Євфратської ГЕС у міста Табка.
Як повідомляв УНН, кількість жертв ймовірної хімічної атаки в Сирії зросла до 58 осіб.