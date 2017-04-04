В результате взрыва в Сирии погибли не менее 20 мирных жителей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Террористы из группировки "Исламское государство" взорвали заминированный автомобиль в населенном пункте Джизре на востоке Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила телестанция Al Mayadeen, жертвами теракта стали 20 мирных жителей и еще 23 получили ранения.
По информации СМИ, поселок Джизре было в марте освобожден отрядами коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).
Сейчас продолжаются бои между террористами "Исламского государства" и отрядами коалиции в районе Евфратской ГЭС у города Табка.
Как сообщал УНН, число жертв возможной химической атаки в Сирии возросло до 58 человек.