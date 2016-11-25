Внаслідок пожежі на Миколаївщині загинув чоловік

Вчора, 24 листопада о 16:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому на території приватного домоволодіння по вулиці Пилипа Орлика в місті Первомайську Миколаївської області. До Служби порятунку зателефонувала жінка, яка помітила дим із сусіднього будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1944 року народження. Несвоєчасне виявлення пожежі призвело до щільного задимлення та розповсюдження вогню.

За попередніми даними, пожежу ймовірно спричинила необережність загиблого чоловіка під час паління у ліжку.