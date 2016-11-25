В результате пожара в Николаевской области погиб мужчина

Вчера, 24 ноября в 16:49 к спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на территории частного домовладения по улице П.Орлика в городе Первомайск Николаевской области. В Службу спасения позвонила женщина, которая заметила дым из соседнего дома.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1944 года рождения. Несвоевременное обнаружение пожара привело к плотному задымлению и распространению огня.

По предварительным данным, к пожару вероятно привела неосторожность погибшего мужчины во время курения в постели.