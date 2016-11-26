Внаслідок обстрілу житлового району Алеппо загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У сирійському Алеппо внаслідок обстрілу житлового району загинуло троє цивільних осіб і близько п’ятнадцяти отримали поранення, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Члени радикальних угруповань в суботу піддали ракетному обстрілу житловий район сирійського Алеппо, загинули троє цивільних осіб, не менше 15 отримали поранення", - йдеться в повідомленні з посиланням на одного з повстанців.
Зазначається, що кілька ракет впало на території кварталу Мідан в північній частині міста. Атака була здійснена з районів, підконтрольних терористам.
Також повідомляється, що в результаті обстрілу було завдано значної шкоди інфраструктурі району, а також майну містян.
Як повідомляв УНН, Лондон закликав припинити повітряні атаки на Алеппо.